شكرا لقرائتكم خبر عن بنغلاديش تقبض على 8 أشخاص بتهمة التسبب في انفجار غازي والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020 قبضت السلطات على ثمانية أشخاص بعد انفجار بأحد خطوط الغاز أسفر عن مقتل 33 شخصاً بمسجد في بنجلاديش بداية الشهر الجاري.

والأشخاص المقبوض عليهم هم، كما قالت السلطات، أربعة مهندسين وأربعة موظفين آخرين بشركة غاز حكومية. Advertisements وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم، إنهم متهمون بالتقصير الذي أدى إلى الانفجار خارج العاصمة دكا. كان الانفجار وقع في الرابع من سبتمبر الجاري قبل انتهاء صلاة الجمعة بقليل. واكتشف المحققون، في وقت لاحق، أن الغاز تسرب من أنبوب غير محكم الغلق داخل المسجد، وأن من الممكن أن تكون شرارة كهربائية تسببت في وقوع الحادث.

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