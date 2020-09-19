شكرا لقرائتكم خبر عن 2552 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجّل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 2552 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 99816.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 40 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1795، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 79008 حالات.