شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين.. عاصفة مدمرة تجتاح وسط اليونان والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات في اليونان اليوم السبت، إن شخصين لقيا حتفهما عندما ضربت عاصفة تشبه الإعصار وسط اليونان مما تسبب في غمر الشوارع والمنازل بالمياه.

وتسببت العاصفة إيانوس المعروفة باسم ميديكين "إعصار البحر المتوسط" في اقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي في الجزر الأيونية وغرب البيلوبونيز. واجتاحت العاصفة وسط اليونان وضربت مناطق داخل مدينتي كارديتسا وفارسالا والمناطق المحيطة بهما.

وقال مسؤولون من إدارة الإطفاء، إن جثة مسنة عُثر عليها في منزل غمرته المياه في قرية قرب فارسالا بينما عثر على جثة رجل (63 عاما) في كارديتسا. وأضاف المسؤولون أن البحث لا يزال مستمرا عن شخصين آخرين أفادت أنباء بفقدهما.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية أن الأمطار الغزيرة حولت مدينة كارديتسا، في أحد أكبر سهول اليونان، إلى ما يشبه البحيرة. وأظهرت لقطات مصورة الطرق السريعة التي غمرتها المياه والأراضي الزراعية التي تحولت إلى بحيرات طينية ومزارعين يحملون أغنامهم لإنقاذها من الغرق.

وجرى تعليق رحلات القطارات بين العاصمة أثينا ومدينة سالونيك الشمالية.

ووصلت العاصفة اليوم السبت إلى منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا. ولم ترد حتى الآن تقارير عن خسائر.