فرنسا: عدد المصابين بكورونا بلغ مستوى قياسياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية اليوم أن الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد 19 بلغت رقما قياسيا منذ رفع الحجر الصحي في البلاد، وسجلت 13498 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي.



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وسجلت الهيئة الصحية الفرنسية أيضا 26 حالة وفاة، في وقت تواصل فيه السلطات الصحية الفرنسية توسيع عملية الفحص في البلاد لتقترب من مليون ونصف المليون فحص أسبوعيا.

وأكدت الهيئة أنه يوجد في البلاد الآن 442194 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة الصحية، وعلى سبيل المقارنة، سجلت الهيئة 13215 حالة إضافية في تقريرها السابق، بينما ارتفع معدل إيجابية الاختبار إلى 5.6 في المائة.

وبحسب هيئة الصحة العامة الفرنسية فإن جل الإصابات الجديدة المسجلة حدثت في المساء، ما جعلها توصي جميع المحافظات بإعطاء توجيهات تقضي بإلزام المقاهي والمطاعم بإغلاق أبوابها في ساعة مبكرة مساء.