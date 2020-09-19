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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران الإمارات: ملتزمون خدمة محطتينا في نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال متحدث باسم طيران الإمارات إن الناقلة ملتزمة خدمة محطتينا في نيجيريا، أبوجا ولاغوس، والاستمرار في توفير رابط جوي أمام عملائنا للسفر إلى دبي وعبرها إلى مختلف محطات شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية، وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي من وإلى نيجيريا.
وأضاف إنه بينما نتطلع إلى مواصلة خدمة عملائنا في تلك الدولة، فإننا نعمل بالتنسيق والتشاور مع السلطات المختصة في كل من دولة الإمارات ونيجيريا، وسوف نطلع عملاءنا على أي مستجدات في هذا الشأن.
وكان وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا قد أعلن عن إضافة شركات طيران الإمارات إلى قائمة شركات الطيران غير المسموح لطائراتها بدخول الدولة الواقعة بغربي أفريقيا.
وذكر سيريكا أن طيران الإمارات لن يستطيع تسيير رحلات إلى نيجيريا من 21 سبتمبر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء.
ومنعت نيجيريا عدداً من شركات الخطوط الجوية فيما استأنفت الرحلات الدولية 5 سبتمبر عقب إغلاق مطول للحد من انتشار كورونا، قائلة إن هذا يأتي رداً على قيود مماثلة.
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