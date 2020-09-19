- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات في أفغانستان ..وقتلى وإطلاق صواريخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
لقي 30 عنصرا من حركة طالبان مصرعهم، وأصيب 8 في هجوم فاشل على مواقع تابعة لقوات الدفاع الوطني في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.
فيما أعلن مصدر أمني أفغاني، إطلاق 6 صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أجنبية قرب مطار قندهار جنوبي البلاد، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت، إن حركة طالبان هاجمت مواقع تابعة لقوات الدفاع الوطني في ولاية قندوز، ونجحت القوات في صد الهجوم، وقتل 30 من عناصر الحركة، بينهم عدد من القادة منهم: "قاري عبد الرازق" و "مولوي عباس".
وأضافت الوزارة، أن الحركة تكبدت خسائر فادحة في المعدات خلال هجومها، بينها أربع سيارات، وثماني دراجات نارية، وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وتشير التقارير الأولية إلى أنه لم يتم إلحاق أي ضرر بالمدنيين أو أفراد القوات المسلحة.
ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن 15 مدنيا وقعوا بين قتيل وجريح جراء انفجار لغمين أرضيين بمدينتي جاني خيل ومزار شريف شرقي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات في أفغانستان ..وقتلى وإطلاق صواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.