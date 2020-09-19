الحوثيون يختطفون 1326 مدنيا يمنيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية عن نزوح أكثر من 4 آلاف و800 أسرة يمنية، جراء القتال بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين في جبهات عدة بمحافظة مأرب.

وقال التقرير إنه «رصد نزوح أربعة آلاف و847 أسرة خلال الفترة من 20 أغسطس الماضي وحتى 15 سبتمبر الحالي»، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يزال مرشحا للزيادة خلال الأيام القادمة مع استمرار القتال الضاري وتصاعد وتيرته بصورة لافتة.

وأضاف أن موجة النزوح الجديدة جاءت نتيجة تفاقم الصراع بسبب الهجوم الحوثي على تخوم المحافظة من الجهتين الشمالية والجنوبية، وأوضح أن آلاف الأسر فضلت النزوح من منازلها ومراكز الإيواء في مناطق القتال في بعض المديريات مثل رحبة وماهلية والمواجهات العسكرية نحو مناطق أقل خطرا في إطار المحافظة نفسها.

وفي السياق، أكدت رابطة أمهات المختطفين أنه خلال العام الماضي تعرض 1326 مدنيا للاختطاف من قبل ميليشيات الحوثي، وأحالت الميليشيات 57 مختطفا للمحكمة، التي أصدرت أحكاما بإعدام 47 مدنيا مختطفا، وخلال العام ذاته توفى 20 مختطفا في سجون الحوثي.

من حانب آخر حذرت وزارة الصحة اليمنية من عودة ظهور مرض شلل الأطفال في اليمن بعد 14 عاما من الإعلان عن خلو البلاد منه.

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وقال الوكيل المساعد لوزارة الصحة اليمنية، عبدالرقيب الحيدري «إن مرض شلل الأطفال عاود الظهور في كل من محافظتي صعدة وحجة، ومنع الحوثيون لقاح شلل الأطفال عن المحافظتين لمرات عدة».

على صعيد مختلف، تتواصل الجولة الرابعة من المحادثات بين وفدي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي المتعلقة بملف الأسرى، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والتي انطلقت قبل يومين في مونترو غرب سويسرا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتبادل 1420 أسيرا.

وطالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث الأطراف اليمنية بإطلاق المعتقلين بسرعة، وقال في تغريدة على تويتر «رسالتي إلى الأطراف هي اختتموا النقاش، أطلقوا المعتقلين بسرعة وأريحوا ألوف العائلات اليمنية».

مشاهدات يمنية