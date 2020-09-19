شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معوقات تواجه تطوير الأسواق العشوائية وإدخالها بالقطاع الرسمى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى أعدته اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى، لوضع حلول لمشكلة انتشار الأسواق العشوائية غير الرسمية، عدد من المعوقات فى ملف تطوير الأسواق العشوائية. ووفقا للتقرير، فإن المعوقات فى تطوير الأسواق العشوائية هى كالتالي:

1- صعوبة توفير أراضى بديلة يتم تخصيصها لإنشاء الأسواق فى موقع قريب من الأسواق العشوائية القائمة.

2 - زيادة التكلفة والعبء المالى فى حال شراء قطع أراضى المخصصة لإنشاء أسواق حضرية بديلة للأسواق العشوائية.

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3 - صعوبة إصدار تراخيص الأسواق الجديدة بسبب اشتراطات الدفاع المدنى وعدم وضوح الاشتراطات أثناء التصميم عند دراسة تصميم الأسواق.

4 - عدم التزام المستفيدين بالتخصيص مما يؤدى لظهور بعض الأشغالات، خارج بعض الأسواق.

جدير بالذكر، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أعدت تقريرا عن مشكلة انتشار الأسواق العشوائية غير الرسمية وكيفية مواجهتها، لعرضه على المجلس، وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات لحل هذه الإشكالية لتنفيذها من قبل الحكومة والجهات المعنية، وأوضحت أنه فى إطار حرصها على ضرورة تحديث وتطوير منظومة الأسواق الرسمية والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة المتجولين على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير مؤسسى قائم على الاستدامة، عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات على مدار الفصل التشريعى، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب أعضاء المجلس فى هذا الشأن، وضرورة أن تكون هناك رؤية عامة لدى وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالتبعية فيما يخص كيفية التعامل مع الأسواق العشوائية والباعة المتجولين.