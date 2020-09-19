يستقبل فريق أوليمبيك خريبكة، مساء اليوم السبت، ضيفه نهضة بركان على الفوسفاط برسم مؤجل الجولة 24 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
ويأمل نهضة بركان في تحقيق 3 نقاط و العودة لسكة الانتصارات أمام منافس يعاني خطر النزول للقسم الثاني ، ولكي لا يبتعد عن صدارة الترتيب، وليظل منافسا علي درع الدوري.
من جهته، يدخل ممثل خريبكة المبارة وعينه على 3 نقاط وتحقيق أول أنتصار بعد عودته المتواضعة عقب استئناف الدوري، وخسارته في 4 مباريات كان اخرها بميدانه ب 1-0 أمام إتحاد طنجة.
واستفاد نهضة بركان من التحضير على ملعب الفتح بالرباط بكامل عناصره بعدما أعلن جهازه الطبي للفريق تعافي كافة العناصر التي كانت مصابة بفيروس كورونا.
وأعلن أولمبيك خريبكة، تعافي المدرب عزيز كركاش من فيروس كورونا المستجد والدي غاب عن فريقه في المباراة الماضية بالدوري المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر نهضة بركان يبحث عن الإنتصار ضد أولمبيك خريبكة ضمن مؤجل الجولة 24 من البطولة الاحترافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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