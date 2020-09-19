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اشتباكات في أفغانستان .. وقتلى وإطلاق صواريخ

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 19 سبتمبر 2020

لقي 30 عنصرا من حركة طالبان مصرعهم، وأصيب 8 في هجوم فاشل على مواقع تابعة لقوات الدفاع الوطني في ولاية قندوز شمالي أفغانستان. 

 

فيما أعلن مصدر أمني أفغاني، إطلاق 6 صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أجنبية قرب مطار قندهار جنوبي البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

 

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وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت، إن حركة طالبان هاجمت مواقع تابعة لقوات الدفاع الوطني في ولاية قندوز، ونجحت القوات في صد الهجوم، وقتل 30 من عناصر الحركة، بينهم عدد من القادة منهم: "قاري عبد الرازق" و "مولوي عباس". 

 

وأضافت الوزارة، أن الحركة تكبدت خسائر فادحة في المعدات خلال هجومها، بينها أربع سيارات، وثماني دراجات نارية، وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وتشير التقارير الأولية إلى أنه لم يتم إلحاق أي ضرر بالمدنيين أو أفراد القوات المسلحة.

 

 

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن 15 مدنيا وقعوا بين قتيل وجريح جراء انفجار لغمين أرضيين بمدينتي جاني خيل ومزار شريف شرقي البلاد.

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