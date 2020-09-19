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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالتي إصابة بكورونا في حضرموت والمهرة والان مع التفاصيل
السبت 19 سبتمبر 2020
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل، حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حضرموت والمهرة .
وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أو شفاء لهذا اليوم.
وبذلك يكون إجمالي الحالات المؤكدة (2026) منها (585) وفاة و(1221) تعافي
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