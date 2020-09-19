شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالتي إصابة بكورونا في حضرموت والمهرة والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020 أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل، حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حضرموت والمهرة .

Advertisements وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أو شفاء لهذا اليوم. وبذلك يكون إجمالي الحالات المؤكدة (2026) منها (585) وفاة و(1221) تعافي

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