شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجّل 779 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 28297 إصابةً. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان، أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 11440، فيما زاد عدد الوفيات إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يسجّل 779 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.