شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا العالم ... أكثر من 30.55 مليون مصاب والوفيات 951051 والان نبدء بالتفاصيل
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و740 ألفا و257 إصابة إضافة إلى 198 ألفا و634 وفاة.
وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و308 آلاف و14 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 85 ألفا و619 حالة وفاة.
وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و455 ألفا و386 إصابة بينما بلغت الوفيات 134 ألفا و935 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.
وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و97 ألفا و251 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 19 ألفا و339 وفاة.
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