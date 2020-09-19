إصابة وزير المالية الفرنسي بكورونا

باريس ـ رويترز:

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، لكن دون أن تظهر عليه أعراض وأنه سيواصل أداء مهامه. وذكر لومير في بيان على تويتر أنه سيعزل نفسه في المنزل. وأضاف “سأبقى في العزل لمدة سبعة أيام”.

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