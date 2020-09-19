3ملايين عامل بقطاع الصحة أصيبوا بالفيروس

باريس ـ وكالات:

أصيب حوالي ثلاثة ملايين عامل في قطاع الصحة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل 10% من حوالي 30 مليون حالة مصابة في كل أنحاء العالم، وفقاً لدراسة قدمها المجلس الدولي للتمريض، الذي يطلب من الحكومات مزيداً من التأمين للقطاع.علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى وفاة ما لا يقل عن ألف ممرض وممرضة في 44 دولة، وهو رقم قد يكون أعلى بكثير، نظراً لنقص البيانات في العديد من الشبكات الصحية. ويستنكر المجلس في الدراسة حقيقة أن العديد من الحكومات لا تمنح الأولوية لحماية العاملين بالصحة في كفاحهم ضد كوفيد 19.

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