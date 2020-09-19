مانشستر يونايتد يسقط بالثلاثة في عقر داره امام كريستال بالاس

وسقط مانشستر يونايتد في ملعب الأولد ترافورد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم كريستال بالاس بهدف مبكر في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، عن طريق أندروس تاونسند.

وظل تقدم الضيوف مستمرًا حتى الدقيقة 74 حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالحهم، ونجح الحارس ديفيد دي خيا في التصدي لكرة ويلفريد زاها.



ولكن تقنية الفيديو أقرت بإعادة ركلة الجزاء مرة أخرى نتيجة تقدم دي خيا عن خط المرمى.

ونجح زاها، في المرة الثانية، في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف ثانِ لصالح كريستال بالاس.

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وتمكن الوافد الجديد الهولندي دوني فان دي بيك من تقليص الفارق لصالح مانشستر يونايتد بتسجيله هدفًا في الدقيقة 80.

ولكن جاء زاها من جديد وقضى على أحلام أصحاب الأرض، حيث سجل الهدف الثالث لكريستال بالاس في الدقيقة 85.

بتلك النتيجة، ظل رصيد مانشستر يونايتد خاليًا من النقاط، بينما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 6 نقاط في المركز الثاني.



يُذكر أن مانشستر يونايتد لم يخض مباراته في الجولة الأولى، أمام بيرنلي، حيث تأجلت نتيجة وصوله إلى المراحل المتأخرة من الدوري الأوروبي، الموسم الماضي.