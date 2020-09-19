دولة اوروبية تسجل أعلى رقم قياسي في الإصابات اليومية بكورونا



قالت وزارة الصحة البولندية إنها سجلت 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية على الإطلاق منذ بدء الجائحة في البلاد. وجاء في بيان وزارة الصحة عبر حسابها في موقع "تويتر" اليوم السبت أن البلاد سجلت 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويتجاوز بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 78 ألف إصابة، فيما يبقى إجمالي الوفيات جراء الفيروس 2282 حالة وفاة.



ويأتي تسجيل هذا الرقم القياسي الجديد في وقت شددت فيه السلطات شروط إجراء الفحص. ويقول منتقدون إن تلك القواعد ستحد من عدد من يخضعون للفحص.

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