أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، شمول الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول في الفصلين الأول والثاني أو أحدهما بمادة دراسية أو أكثر بأداء امتحانات الدور الثاني. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن" هيأة الرأي في الوزارة راعت الظروف والتداعيات الصحية والاقتصادية الراهنة وقررت السماح للطلبة المستمرين بالدراسة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الدور الأول في الفصلين الأول والثاني أو أحدهما بمادة دراسية أو أكثر الاشتراك في امتحانات الدور الثاني".



وأضاف أن "الوزارة خولت الجامعات صلاحية معالجة الحالات الطارئة في أثناء الامتحانات بسبب مشاكل تقنية أو فنية حالت دون تسليم الطلبة إجاباتهم بطريقة سليمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تعلن شمول الطلبة غير الممتحنين للدور الاول باداء امتحانات الدور الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.