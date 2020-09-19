شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل أقل معدل يومي لإصابات كورونا منذ أبريل الماضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "السبت" عن تسجيل (551) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد(COVID -19) وهو أقل معدل يومي للاصابات بكورونا منذ 16 أبريل الماضي، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (329271) حالة، من بينها (15383) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1166) حالة حرجة.



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كما تم تسجيل (1078) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (309430) حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة وعددها (551) حالة منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4٪

فيما بلغ عدد الوفيات (4458) حالة، بإضافة (28) حالة وفاة جديدة"، لافتةً أنه تم إجراء (43032) فحص مخبري جديد.