الكونغو تدعم موقف مصر في قضية سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعربت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن دعمها لمحددات الموقف المصري تجاه التعامل مع قضية سد النهضة.



جاء ذلك في رسالة خطية من رئيس الكونغو فليكس تشيسكيدي إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي.

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وقال راضي: "استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد جان كابونجو، مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي سلَّم سيادته رسالة من الرئيس تشيسكيدي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسيدة سفيرة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة".

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرسالة تضمنت الإعراب عن دعم الكونغو الديمقراطية لمحددات الموقف المصري تجاه التعامل مع قضية سد النهضة، وكذلك التطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، والاستفادة من خبرتها في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى.

وأعرب الرئيس المصري، من جانبه، "عن تقدير موقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل"، مؤكداً أن "يد مصر ممدودة للكونغو الديمقراطية ولكل دول القارة للتعاون والبناء والتنمية والسلام، من أجل شحذ الإمكانات الضخمة والموارد الغنية التي تزخر بها الكونغو وجميع الدول الإفريقية الصديقة بهدف تنميتها واستغلالها على النحو الاقتصادي الأمثل لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة من شعوب الدول الإفريقية".