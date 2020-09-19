الكويت تسجل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 581 .



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 521 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 99 ألفاً و49 حالة.

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وأشار المتحدث إلى وجود 96 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 722 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 89 ألفاً و498.