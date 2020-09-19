تونس تسجل ارتفاعاً قياسياً في إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أحصت وزارة الصحة التونسية 540 إصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بحسب آخر تحديث نشر اليوم "السبت".



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ولأول مرة يتخطى عدد الاصابات بالفيروس عتبة 500 في يوم واحد في وقت يتسارع فيه تفشي الفيروس في أغلب أنحاء البلاد.

ويتعلق هذا التحديث بالتحاليل التي أجريت يوم 16 من الشهر الجاري، ليصبح اجمالي عدد المصابين منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي 9110 بالإضافة إلى 138 حالة وفاة.

وبحسب الوزارة، يرقد في مستشفيات البلاد 152 مصاباً بالفيروس مقابل 54 حالة في غرف الانعاش و18 مريضاً يخضع لجهاز التنفس الاصطناعي.