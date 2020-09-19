مريم رجوي: مليارات إيران في جيب خامنئي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت ‏زعيمة المعارضة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق مريم رجوي، هجوما جديدا على المرشد الإيراني على خامنئي، على خلفية إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري الذي أثار استياء العالم، ودعت إلى رفع الحصانة عنه وملاحقة المجتمع الدولي له، مشيرة إلى أن مليارات الدولارات من عائدات النفط تذهب في جيب خامنئي.

وأكدت رجوي أن نظام إيران سيسقط بسبب تعدد الانتفاضات الشعبية التي ستهز أركانه، مضيفة «يجب فرض عقوبات شاملة على القيادات في طهران»، وفقا لـ»العربية نت».

وقالت إن نظام الملالي يعتقل مدنيين وأطفالا في سجونه، مشيرة إلى أن العفو الدولية وثقت اعتقالات عشوائية في البلاد، ودعت المجتمع الدولي إلى إجبار السلطات الإيرانية على فتح سجونها للتفتيش، مشيرة إلى أن الشعب الإيراني لا يريد حروبا إقليمية وسلاحا نوويا.

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وشددت مريم رجوي على أن «آخر رسالة لبطل المصارعة الإيراني أشارت لنضاله ضد النظام، وقالت «نويد أفكاري شدد قبل إعدامه على مواجهته للنظام».

وكانت إيران أعلنت في الأيام الماضية تنفيذ حكم الإعدام بحق نويد، بعدما ادعت أنه أدين بقتل موظف حكومي على هامش «أعمال شغب» في صيف عام 2018، رغم مناشدات دولية لتجنب ذلك، في خطوة أثارت «صدمة» اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوقف أفكاري البالغ من العمر 27 عاما، في سبتمبر من عام 2018، لاتهامه بالقيام في الشهر السابق، بقتل مسؤول حكومي طعنا بالسكين في مدينة شيراز (جنوبا) في محافظة فارس الإيرانية، وتسلطت الأضواء على قضيته مطلع الشهر الحالي، بعدما ناشد المجتمع الدولي وجميع المنظمات الأممية إيران على إيقاف تنفيذ الحكم.