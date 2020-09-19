شكرا لقرائتكم خبر مريم رجوي: مليارات إيران في جيب خامنئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت رجوي أن نظام إيران سيسقط بسبب تعدد الانتفاضات الشعبية التي ستهز أركانه، مضيفة «يجب فرض عقوبات شاملة على القيادات في طهران»، وفقا لـ»العربية نت».
وقالت إن نظام الملالي يعتقل مدنيين وأطفالا في سجونه، مشيرة إلى أن العفو الدولية وثقت اعتقالات عشوائية في البلاد، ودعت المجتمع الدولي إلى إجبار السلطات الإيرانية على فتح سجونها للتفتيش، مشيرة إلى أن الشعب الإيراني لا يريد حروبا إقليمية وسلاحا نوويا.
وشددت مريم رجوي على أن «آخر رسالة لبطل المصارعة الإيراني أشارت لنضاله ضد النظام، وقالت «نويد أفكاري شدد قبل إعدامه على مواجهته للنظام».
وكانت إيران أعلنت في الأيام الماضية تنفيذ حكم الإعدام بحق نويد، بعدما ادعت أنه أدين بقتل موظف حكومي على هامش «أعمال شغب» في صيف عام 2018، رغم مناشدات دولية لتجنب ذلك، في خطوة أثارت «صدمة» اللجنة الأولمبية الدولية.
وأوقف أفكاري البالغ من العمر 27 عاما، في سبتمبر من عام 2018، لاتهامه بالقيام في الشهر السابق، بقتل مسؤول حكومي طعنا بالسكين في مدينة شيراز (جنوبا) في محافظة فارس الإيرانية، وتسلطت الأضواء على قضيته مطلع الشهر الحالي، بعدما ناشد المجتمع الدولي وجميع المنظمات الأممية إيران على إيقاف تنفيذ الحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم رجوي: مليارات إيران في جيب خامنئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.