محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 301348 حالة، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.
ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الصحة التركية، فقد تم تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7445 حالة.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا ارتفعت إلى 266117 حالة بعد تماثل 1312 شخصًا للشفاء خلال آخر 24 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجل 68 وفاة و1538 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.