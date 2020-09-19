مجلس النواب 2020.. تقدم 104 مرشحين للانتخابات في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

ارتفع عدد المرشحين لمجلس النواب 2020، للنظام الفردي في محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، إلى 104 مرشحًا، وذلك على مدار 3 أيام منذ فتح باب التقديم وحتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي جرى تقديمها للجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، 104 طلبًا بدوائر المحافظة، منهم 27 طلبًا لخوض الانتخابات في الدائرة الأولي ومقرها "قسم أول أسيوط"، و24 طلبًا في الدائرة الثانية ومقرها "القوصية، و34 طلبًا في الدائرة الثالثة ومقرها "الفتح" و19 طلبًا في الدائرة الرابعة ومقرها "أبو تيج".

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واصلت محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، اليوم السبت، استقبال راغبي الترشح لمجلس النواب 2020، للنظام الفردي، لليوم الثالث على التوالي من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن تستمر في تلقي الطلبات حتى 26 سبتمبر الجاري.

وقال المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن لجنة تلقي الطلبات تباشر عملها لليوم الثالث على التوالي؛ مشيرًا إلى عدم رصد أي شكاوى أو شيء يعوق سير العمل في لجنة تلقي الطلبات من قبل المواطنين في اليوم الأول.

وأضاف السمان، أن اللجنة وفرت قاعتي انتظار للمرشحين، جرى فيها تيسير العمل ومراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة في وزارة العدل، وهي ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة ومكان استقبال الطلبات.