صور.. وزيرة الاستثمار والسفير الأمريكي يتفقدان "محطة صرف الحبيل" بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير الأمريكي في القاهرة جوناثان كوهين، اليوم السبت، مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر.

يذكر أن مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل، يسهم في استيعاب التوسعات المستقبلية لمشروعات الصرف الصحي في القرى والنجوع والمناطق المحرومة في الأقصر والبياضية خلال الـ20 عامًا المقبلة.

وتهدف التوسعات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 29 ألف متر مكعب يوميًا إلى 65 ألف متر مكعب يوميًا، وتبلغ التكلفة الاجمالية لتوسعة المحطة 300 مليون جنيه.

