صور.. وزير النقل يتفقد الأعمال النهائية لتنفيذ محور قوص على النيل في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

واصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل جولته التفقدية اليوم السبت في عدد من محافظات الصعيد لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها وزارة النقل.

تفقد الوزير الأعمال النهائية لتنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا، والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 1.521 مليار جنيه، ويبلغ طوله 19 كم، وعرضه 21 متر، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه.

يضم المحور 30 عملَا صناعيا، منها 15 كوبري و15 نفقًا، منها 6 كباري رئيسية على تقاطع المحور مع: "الطريق الصحراوي الشرقي - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة / أسوان –الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوي الغربي".