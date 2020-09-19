"بلاش دروس خصوصية تاني".. وزير التعليم يوجّه رسالة لأولياء الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة خاصة إلى أولياء الأمور بشأن الدروس الخصوصية في ظل التعليم الجديد والمنصات التعليمية التي وضعتها الوزارة.

وأوضح شوقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "المصري أفندي" على فضائية القاهرة والناس: "بلاش تخلوا أولادكم يروحوا الدورس الخصوصية، وتهدروا أموالكم عليها، طالما أن وزارة التعليم وفرت البدائل التعليمية بشكل كبير وسهل".

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وأضاف أن الوزارة تقدم الخدمة التعليمية بديلًا عن الدروس الخصوصية من خلال القنوات التعليمية، والمنصات والفيديوهات التعليمية، والمدرسة، والكتب التفاعلية، والمكتبة الرقمية، ومنصة "إدمودو"، و"أسأل المعلم"، ومجموعات التقوية بالمدارس، وبث مباشر من وزارة التربية والتعليم، متابعًا: "كل ده ببلاش.. ويا ريت تذاكر منهم".

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه ليس هناك سبب منطقي للذهاب إلى الدروس الخصوصية والمافيا، طالما يوجد هذه البدائل المذكورة والمتاحة للجميع.​

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