وزير التعليم: برنامج رياضي للطلاب بالتعاون مع وزارة الشباب والقوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وضع التربية الرياضية كمادة رسوب ونجاح، يهدف إلى بناء الشخصية الوطنية، وخلق جيل قادر صحيًا وبدنيًا على مواجهة الصعاب، وليس من أجل الامتحان فقط.

وأوضح شوقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "المصري أفندي" على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك برنامج سيعلن عنه قريبًا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجهاز الرياضي للقوات المسلحة، لخلق تربية رياضية بلياقة بدنية وصحية وتغذية أفضل للطلاب، قائلًا: "مثلما نستثمر في العقول.. نستثمر في الأجساد، وليس لديهم مشكلات في التغذية أو قلة الرياضة".

وتابع: "نحن نعلّم الطلاب من أجل القيم والاحترام والأخلاق للأفضل وليس من أجل الامتحان، ورسالتي للأولياء الأمور علموا أولادكم حب التعلم وليس الامتحان".

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