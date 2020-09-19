روسيا تتهم الغرب بانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة

اتهم مسئول في الخارجية الروسية، اليوم السبت، الغرب بانتهاك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة في تعامله مع أحداث بيلاروس، وبمُحاولته تحقيق مصالحه الذاتية عبر استخدام العقوبات غير القانونية.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إيليتشوف، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن الدول الغربية، التي تضرب عرض الحائط المبادئ الأساسية

لميثاق الأمم المتحدة، تحاول استخدام الوضع ما بعد الانتخابات في بيلاروسيا لتحقيق مصالحها الأنانية الضيقة".

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن الغرب يلجأ هناك للأدوات المعتادة، بما فيها العقوبات الأحادية غير القانونية، مشددًا على أن التدخل في شئون بيلاروس بما في ذلك من خلال استخدام

منصة الأمم المتحدة، أمر غير مقبول، مؤكدًا أن أي مساعدة دولية لبيلاروس يجب أن تقدم بناءً على طلبها فقط.

وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد تبنى أمس الجمعة قرارًا يقضي بتكثيف الرقابة على المخالفات المزعومة لحقوق الإنسان في بيلاروس، فيما دعا البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات واسعة وفعالة على رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، وعلى أشخاص آخرين مسئولين عما وصفه البرلمان بـ"تزوير نتائج الانتخابات وعمليات العنف والقمع" ضد المتظاهرين.