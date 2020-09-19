تركيا: إصابات كورونا تتجاوز 300 ألف حالة

قالت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى أكثر من 300 ألف حالة في الوقت الذي تبذل فيه السلطات جهودا كبيرة لاحتواء تفشي المرض.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1538 حالة جديدة في الساعات

الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 301348 كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7445 بعد تسجيل 68 حالة جديدة.وقال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن الحكومة تحتاج إلى تكثيف الإجراءات للحد من ارتفاع الحالات الذي أثار أيضا احتجاجات من الأطباء الذين يقولون إن البيانات الرسمية لا تعبر عن حقيقة نطاق التفشي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.