بولندا: إصابات كورونا تصل إلى 78 ألفًا و330 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بولندا إلى 78 ألفًا و330 حالة، عقب تسجيل 1002 إصابة جديدة.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم السبت أن Advertisements حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2282 حالة، عقب تسجيل 12 حالة وفاة جديدة. حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2282 حالة، عقب تسجيل 12 حالة وفاة جديدة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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