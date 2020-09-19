وول ستريت جورنال: داعش يملك 300 مليون دولار ويخطط لعمليات إرهابية

حذّرت تقارير استخباراتية وأمنية أمريكية وأوروبية من عودة تنظيم داعش الإرهابى مرة أخرى، بعد الانتكاسات التى تعرض لها خلال العام الماضى فى عدة دول بالشرق الأوسط، وعلى رأسها العراق وسوريا.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية: إن الأموال لا تزال تتدفق على تنظيم داعش، رغم الهزائم التى تعرض لها على الأرض

مؤخراً، حيث يملك احتياطيات مالية، وسلسلة من العائدات، التى يحذّر مسئولو أمن أمريكيون وأوروبيون من أنها يمكن أن تذهب لتمويل عمليات إرهابية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية بقولها: «تمتلك المنظمة الإرهابية والفروع التابعة لها أصولاً بملايين الدولارات فى الشرق الأوسط ووسط آسيا، وفقاً

لمسئولين ومستندات حكومية اطلعت عليها وول ستريت جورنال».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تقدّر الاحتياطيات المالية التى يملكها تنظيم داعش بحوالى 300 مليون دولار، فى حين قالت الأمم المتحدة فى يوليو الماضى إن التنظيم يملك 100 مليون دولار. فى الوقت الذى قامت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال الـ18 شهراً الماضية بفرض عقوبات على أفراد وأعمال تجارية ومنظمات نتيجة تقديمهم مساعدات مالية للتنظيم الإرهابي.