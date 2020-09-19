النمسا وكوسوفو تبحثان العلاقات الثنائية والتقارب مع الاتحاد الأوروبي

بحث وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، مع نظيرته في كوسوفو ميليزا هاراديناج، العلاقات بين البلدين.

وقالت مصادر في الخارجية النمساوية اليوم /السبت/ أن مباحثات الوزيرين ركزت على استئناف الحوار بين بلجراد وبريشتينا والتقارب بين كوسوفو والاتحاد الأوروبي. بين كوسوفو والاتحاد الأوروبي.

وذكرت المصادر أن الوزير النمساوي أكد دعم بلاده للحوار بشأن انضمام دول البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.



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