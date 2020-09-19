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العراق يُعيد فتح المساجد والمتنزهات مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد

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أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، اليوم السبت، عن إعادة فتح المساجد والمتنزهات ومدن الألعاب.

 

وقالت اللجنة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه تقرر إعادة فتح

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المساجد أمام المصلين، و المتنزهات ومدن الألعاب أمام المواطنين، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد.

 

وجددت اللجنة العليا دعوتها للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد

الاجتماعي والاستمرار في توخي الحذر والحيطة.

 

يُشار إلى أن المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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