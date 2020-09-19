ولي عهد أبوظبي وماكرون يبحثان جهود السلام في المنطقة

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ولي عهد أبوظبي
بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، العلاقات المشتركة وجهود البلدين في دعم والسلام في المنطقة.
كما بحث ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف جوانب التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وناقش الطرفان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط، وجهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وتطرقا في هذا الصدد إلى أهمية معاهدة السلام التاريخية التي وقعتها الإمارات وإسرائيل في تعزيز الاستقرار والأمان والعيش بسلام وتحقيق التنمية والازدهار لصالح شعوب المنطقة جميعا ومستقبلها.
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