كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة شحن كينية في مطار مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت طائرة شحن كينية اليوم على مدرج مطار "آدم عبدالله" الدولي بالعاصمة مقديشو.

ووفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية فإن طائرة الشحن الكينية كان على متنها أربعة طيارين وأفراد الطاقم، ولم تسجل أي خسائر بشرية جراء الحادث.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة كانت تقلّ شحنة إلى مدينة بلدوينا، لكنها عادت إلى مقديشو عندما واجهت عطلًا فنيًا.

