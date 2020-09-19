النيابة العامة تفرج عن الخبرة التقنية على محجوزات خلية إرهابية.. تتوفر على مواد ومساحيق متفجرة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، اليوم السبت، أن لخبرة التقنية والعلمية التي باشرها مختبر الشرطة العلمية التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني بخصوص عملية تفكيك الخلية الإرهابية 10/09/2020، بكل من طنجة، تمارة، تيفلت والصخيرات. وكشفت بلاغ للوكيل العام، أن نتائج الخبرة التقنية، التي توصلت بها النيابة العامة، على أن المواد المحجوزة في شكل مساحيق ومواد سائلة هي عبارة عن مواد كيميائية تتكون من نترات الأمونيوم ومادة اليوري والكبريت وحمض الكلوريدريك، والأسيتون وماء الأوكسيجين والهيدروكاربورا، وهي كلها مواد تُستعمل في صناعة العبوات المتفجرة فضلا على أنها مواد جد حساسة وقابلة للانفجار بمجرد التعرض للحرارة.

وجاء في البلاغ أن الخبرة التقنية كشفت أيضا، أن قدور الضغط (cocottes) المحجوزة والأنابيب الأسطوانية والسترات الناسفة، تُستعمل لتهيئ العبوات المتفجرة التقليدية، إما عن طريق الضغط وتشتيت المسامير والصواميل المعدنية عن بعد عن طريق الدارات الكهربائية ، أو بواسطة السترات الناسفة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حجز مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية لدى بعضهم يُشتبه في عزمهم استعمالها في عمليات إرهابية والتي أخضعت لخبرات تقنية وعلمية هناك كشف أن هناك تطابق كامل بين المواد الكيميائية والمواد السائلة وقنينات الغاز والمصابيح الكهربائية المحجوزة في أماكن التفتيش المختلفة. الوكيل العام للملك لــــدى محكمــة الاستئناف بالربـاط حرر بالنيابة العامة بتاريخ 2020/09/19.