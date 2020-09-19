مونديال 2022 ..ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين في التصفيات

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أمس الجمعة، أن منتخبه الوطني سيخوض تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022 ) ،بقيادة نجم برشلونة ليونيل ميسي. و استدعى المدرب ليونيل سكالوني قائمة أولية غاب عنها جناح باريس سان جيرمان الفرنسي أنخل دي ماريا ،ومهاجم مانشستر سيتي الانجليزي سيرخيو أغويرو المصاب.

وإلى جانب ميسي، استدعى المدرب سكالوني كوكبة من النجوم أمثال مهاجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا ومهاجم إنتر لاوتارو مارتينيس .

وبقيت إقامة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم ( قطر 2022) والتي كانت مقررة في مارس الماضي معلقة لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يواصل التفشي في أمريكا الجنوبية.

ويستهل منتخب “التانغو” مشواره في التصفيات على أرضه، أمام الإكوادور في 8 أكتوبر المقبل، قبل أن يحل ضيفا بعد خمسة أيام، في 13 منه، على نظيره البوليفي في العاصمة “لا باز” على ارتفاع 3500 متر عن سطح البحر.

ويعود ميسي إلى منتخب بلاده بعد موسم مخيب على كافة الأصعدة مع برشلونة، تخلله خروجه من دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في طريق الأخير للفوز باللقب، وعدم احتفاظه بلقب الدوري الإسباني، إضافة إلى رغبته في الرحيل عن كاتالونيا قبل أن يقرر البقاء.