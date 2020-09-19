العثماني: هناك من يضع “لعصا في الرويضة” لعرقلة عمل منتخبي “العدالة والتنمية”

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه يتابع “مشاكل ونضال ومعاناة رؤساء الجماعات، وأيضا مبادراتهم الإيجابية، وهم مناضلون حقيقيون”.

وأوضح العثماني، في لقاء مفتوح، عصر اليوم السبت، في إطار الحملة الوطنية للحزب، للتحسيس بالمسؤولية في الحد من انتشار فيروس كورونا، أنه لا يجب “تبخيس عمل المناضلين، المستشارين الجماعيين”.

وقال، “إنهم لا يراكمون الأموال ولا يبنون القصور، جاؤوا من الطبقات الشعبية أو المتوسط لخدمة بلدهم، ولو كانوا يفكرون في أنفسهم لكان أهون عليهم في الحساب المادي القصير”.

وأصاف، “الكثير من المستشارين يتعرضون للمضايقات وهناك من يعرقل عملهم (كايديرو العصا في الرويدة) في الكثير من الجماعات”.

وأفاد العثماني، بأن ;لجنة خاصة تم تشكيلها في الحزب، لمتابعة ملف رؤساء الجماعات أو المستشارين ااذين ترفع عليهم شكايات كيدية”.