لندن: مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة رفضا للإغلاق

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت مواجهات في العاصمة البريطانيّة لندن، بعد ظهر اليوم السبت، بين متظاهرين يرفضون قرار الإغلاق الحكومي الهادف للحد من انتشار فيروس كورونا، وبين قوات الشرطة البريطانيّة.
وانطلقت الاحتجاجات عندما تحركت الشرطة لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة الطرف الأغر وسط لندن. وأقام بعض المتظاهرين حواجز لمنع الضباط من القيام باعتقالات، وتوقف المرور في المنطقة المزدحمة.
وشهدت مسيرة "قاوم واعمل من أجل الحرية" عشرات الأشخاص يحملون لافتات وملصقات مثل واحدة كتب عليها "هذا هو الطغيان الآن" وهم يهتفون "الحرية". وقالت الشرطة إنه كانت هناك "جيوب عداء واندلاع عنف تجاه الضباط".
وكانت قد فرضت حكومة المحافظين في بريطانيا حظرا على جميع التجمعات لأكثر من ستة أشخاص هذا الأسبوع في محاولة لمعالجة الارتفاع الحاد في حالات كوفيد-19 في البلاد، وتبحث الحكومة في هذه الأثناء إمكانية فرض قيود أكثر صرامة.
وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أمس الجمعة إن بريطانيا "تشهد الآن موجة ثانية" من فيروس كورونا، بعد أن حدث نفس الأمر في فرنسا وإسبانيا وأوروبا.
وشهدت بريطانيا أعلى عدد من الوفيات في أوروبا بسبب الوباء وبلغ 41,821 حالة وفاة مؤكدة مرتبطة بالفيروس، لكن الخبراء يقولون إن جميع الأعداد أقل من الواقع.
وقالت الشرطة البريطانية في بيان إن المتظاهرين "يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر" وحثت جميع المشاركين في مظاهرة لندن على التفرق على الفور وإلا سيتعرضوا للاعتقال.
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