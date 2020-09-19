شكرا لقرائتكم خبر عن "الإرياني" يؤكد ضرورة تمديد حظر الأسلحة على إيران بعد كشف خلية الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل
وقال : أن هذه الاعترافات تؤكد استغلال مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الايرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الارهابية في اليمن، واستهداف الاعيان المدنية في المملكة وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر.
وأكد أن استمرار النظام الايراني في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة يعد انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتأكيد على ضرورة تمديد حظر الأسلحة الايرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على النظام الايراني لوقف أنشطته الارهابية المزعزعة لامن واستقرار المنطقة والامن والسلم الدوليين
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