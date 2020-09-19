رسمياً.. ليفربول يضم لاعباً جديداً

وانضم جوتا، البالغ من العمر 23 عامًا إلى صفوف ليفربول بعد 3 مواسم قضاها مع الولفز، سجل خلالها 16 هدفًا في 67 مباراة.

كما سجل جوتا 9 أهداف في 14 مباراة بالدوري الأوروبي في الموسم المنصرم،

ولم يعلن ليفربول قيمة الصفقة إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن اللاعب وقع للريدز مقابل 45 مليون يورو.



وسيحصل جوتا على القميص رقم 20 مع ليفربول.

ويعد جوتا، الصفقة الثالثة لليفربول هذا الصيف بعد كوستاس تسيميكاس وتياجو ألكانتارا.

