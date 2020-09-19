2020-09-19 | 18:26
408 مشاهدة
كما سجل جوتا 9 أهداف في 14 مباراة بالدوري الأوروبي في الموسم المنصرم،
ولم يعلن ليفربول قيمة الصفقة إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن اللاعب وقع للريدز مقابل 45 مليون يورو.
وسيحصل جوتا على القميص رقم 20 مع ليفربول.
ويعد جوتا، الصفقة الثالثة لليفربول هذا الصيف بعد كوستاس تسيميكاس وتياجو ألكانتارا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. ليفربول يضم لاعباً جديداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.