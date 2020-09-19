الصحة العالمية: الوفيات الأسبوعية الناجمة عن كورونا مرتفعة بشكل غير مقبول

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كوفيد-19، والبالغة نحو 50 ألف شخص، مرتفعة بشكل غير مقبول، مع اقتراب تسجيل مليون وفاة في العالم.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن معدلات الوفيات والإصابات بالفيروس في العالم تعد في حالة استقرار بدلا من أن ترتفع بشكل كبير، فإن الأرقام العالمية تنطوي على زيادات مفاجئة على المستويات الإقليمية والمحلية الأدنى.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 30 مليونا و719 ألفا و365 بحسب آخر إحصاءات نشرها موقع ورلد ميتر المتخصص برصد كل الأرقام المتعلقة بتفشي الوباء حول العالم.
وتشير الأرقام إلى أن عدد المتوفين بلغ 956 ألفا و881 حالة، وعدد المتعافين 22 مليونا و353 ألفا و 357 حالة.
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