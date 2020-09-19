

أعلنت بريطانيا، السبت، عن تسجيلها 4422 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي جديد للحالات اليومية منذ 8 أيار الماضي.



وتعتبر الحصيلة اليومية الجديدة الأكبر من نوعها منذ يوم 8 أيار ، وتؤكد استمرار زيادة هذا المؤشر الذي بلغ يوم 17 سبتمبر 3395 حالة، وفي 18 سبتمبر 4322. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة أصدرتها اليوم، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4422، ليصل إلى مستوى 390358 حالة.وتعتبر الحصيلة اليومية الجديدة الأكبر من نوعها منذ يوم 8 أيار ، وتؤكد استمرار زيادة هذا المؤشر الذي بلغ يوم 17 سبتمبر 3395 حالة، وفي 18 سبتمبر 4322. كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 27 وفاة جديدة، مقابل 21 في إحصائية 17 سبتمبر و27 يوم 18 سبتمبر، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41759 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قياسي جديد للإصابات اليومية بكورونا في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.