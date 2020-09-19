إعصار نادر في اليونان يقتل شخصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي شخصان حتفهما من جراء إعصار متوسطي نادرة يطلق عليه "ميديكين" ضرب وسط اليونان اليوم، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في إغراق الشوارع والمنازل بالمياه.



وكان الإعصار، الذي أطلق عليه اسم "إيانوس"، تسبب في اقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي في الجزر الأيونية وغرب البيلوبونيز أمس، ثم وصل إلى وسط البلاد، واجتاح بالأساس مناطق حول مدينتي كارديتسا وفارسالا.

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وحولت الأمطار الغزيرة مدينة كارديتسا، التي تضم أحد أكبر السهول في اليونان، إلى ما يشبه البحيرة كما انهار أحد الجسور.

وقالت إدارة الإطفاء اليونانية إنها تلقت أكثر من 2450 اتصالاً لطلب النجدة منذ وصول الإعصار للبلاد لإنقاذ عالقين وإزالة أشجار اقتلعها وضخ المياه إلى خارج المنازل والمتاجر.

وقال خفر السواحل إن خمسة مراكب غرقت قبالة مدينتي زاكينثوس ولفكادا.

ووصل "إيانوس"، اليوم، إلى منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا، ولم ترد حتى الآن تقارير عن خسائر.