طيران الإمارات تشغل رحلة يومية ثانية إلى البحرين بدءاً من الغد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت طيران الإمارات تشغيل رحلة يومية ثانية إلى البحرين اعتبارا من الغد، مما سيوفر أمام العملاء خيارات للسفر بين البحرين ودبي ومختلف محطات شبكة خطوط الناقلة التي تغطي الآن أكثر من 85 وجهة.



وستعمل الرحلة اليومية الثانية بطائرات البوينج 777-300ER/ فيما يتاح الحجز على الرحلات عبر الموقع الشبكيemirates.com أو تطبيق طيران الإمارات ومراكز الاتصال أو عن طريق وكلاء السفر.

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