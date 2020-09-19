تضامن واسع مع “سليمان الريسوني” في افتتاح مؤتمر نقابة الصحافيين التونسيين- صور

عرف افتتاح المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، صباح اليوم السبت، في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، تضامن صحافيين تونسيين مع الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل احتياطيا منذ 119 يوما.

ونشر صحافيون تونسيون، صورا لهم وهم يحملون صور للريسوني، تشير إلى المدة التي قضاها حتى اليوم، وتتضمن عبارات التضامن، وحمل الصورة التضامنية أيضا، ناجي البغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

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وافتتح المؤتمر، وسط حضور لأبرز رؤساء المنظمات التونسية، ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وبدأ المؤتمر أشغاله بكلمات الضيوف، ليُنتخَب بعد ذلك رئيس له لتسيير أعماله التي تمتد على يومين، ورؤساء اللجان المكلفة إعداد اللائحة المهنية واللائحة العامة، ليفتتح بعد ذلك باب النقاش في مختلف المواضيع المتعلقة بمشاغل المهنة والعاملين فيها.