“الأسعار” بلغت آلاف الجنيهات.. ابتزاز وتسريب وبيع للإمتحانات يتسبب في عزل 3 أساتذة جامعيين بمصر

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في مصر، بمجازاة ثلاثة أساتذة بكلية الآداب في جامعة عين شمس بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية، مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
وجاء ذلك بسبب قيام الأساتذة الثلاثة، بابتزاز طلبتهم وجعلهم يدفعون أموالا أو هدايا لهم مقابل تمكينهم من اجتياز الامتحانات بالمواد التي يدرسونها لهم، من خلال تسريب أسئلتها لهم، وهي “جغرافية فلسطين” و”علم اللغة” و “فرق وطوائف” و”تاريخ اليهود” و”قراءة ومحادثة” بأسعار متفاوتة.
وقالت المحكمة، إن السعر وصل فى المادة الأخيرة ثلاثة آلاف جنيه مصري، كما قام أحدهم بابتزاز طالبة بحصوله منها على حاسوب محمول وهاتف ذكي، ورضخت لذلك الابتزاز حرصا على مستقبلها وخشية من أن ترسب، باعتباره أستاذ المادة ويعمل المراقبة.
وأيدت المحكمة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بعزلهم من الوظيفة، بعد إجراء التحقيقات وسماع شهادة الطالبات والطلبة بناء على ما قدمه أولياء أمورهم من شكاوى لرئيسة قسم اللغة العبرية بكلية الأداب في جامعة عين شمس، والتى بدورها حررت مذكرة لوكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب كانت مثارا للتحقيق من الجامعة وسماع أقوالهم.
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