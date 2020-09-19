نعمان لحلو ونبيلة معان في حملة تحسيسية بكوفيد 19 في الوسط التعليمي في فاس

انطلقت اليوم السبت بفاس فعاليات حملة تحسيسية تشمل المؤسسات التعليمية حول سبل الوقاية من وباء كوفيد 19.

وبمشاركة وجوه فنية وفاعلين في المجتمع المدني، توجه الوفد المشارك في العملية إلى مدرسة القدس بمقاطعة جنان الورد حيث تم التواصل مع التلاميذ والتلميذات حول أهمية اتباع واحترام قواعد الوقاية والنظافة والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا مع توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على التلاميذ.

وشملت الحملة الثانوية التأهيلية مولاي رشيد بحضور نخبة من الفنانين، منهم نعمان لحلو وفاطمة الزهراء العروسي ونبيلة معان ومروان حاجي وعبد العالي الغاوي، وآخرون.

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وأشاد الفنان نعمان الحلو في تصريح صحافي، من داخل مدرسة القدس، بفعالية التواصل المباشر مع التلاميذ بوصفهم فئة اجتماعية نشيطة وحركية مهيبا بجميع الفعاليات الفنية والرياضية الانخراط في هذا المجهود الوطني للتوعية الصحية.

ومن جهتها عبرت الفنانة نبيلة معان عن حماسها للمشاركة في فعاليات من هذا النوع، في هذه الظرفية الصحية الاستثنائية التي عكرت على التلاميذ فرحهم ببداية الموسم الدراسي موضحة أن حضور وجوه فنية يساهم في رفع المعنويات وإيصال الرسائل الإيجابية والنافعة بشكل أكثر سلاسة.

وتتواصل الحملة التحسيسية خارج أسوار المدارس في مجموعة من أحياء العاصمة العلمية مع توزيع الكمامات ووسائل التعقيم، لتختتم الأنشطة التحسيسية على مستوى شارع الحسن الثاني وشارع علال بن عبد الله بحضور ممثلي السلطات المحلية والامنية وفعاليات المجتمع المدني ومتطوعي الهلال الاحمر وشخصيات أخرى.